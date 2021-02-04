По мнению эксперта, возможность войны между Россией и Украиной заложена американцами, и план может быть осуществлен, но не обязательно в ближайшее время. Все будет зависеть от того, как соответствующие американские службы оценят сильные и слабые стороны России.
«Я думаю, что американцы могут использовать вспышку в Донбассе как возможность вовлечь Россию в военные действия. Если Россия проявит силу эти год-два, то до этого не дойдет, американцы на это не пойдут. Ситуация западно-российского противостояния на украинской площадке запущена, поэтому тут нужны какие-то системные действия для начала конфликта, которые пока не наблюдаются. Кроме риторики», — сказал Рудяков.
Он отметил, что если Россия не покажет свою силу в той или иной форме, а также возможность противостоять, то американцы не оценят это как реальную угрозу для их интересов в регионе.
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