По мнению эксперта, интерес Запада к Украине состоит из двух частей.
«Первая — использование программы-минимум по вытеснению России, по максимуму использование Украины против России во всех возможных вариантах. Это первый такой геополитический интерес, в котором американцы лидируют, европейцы идут за ними», — сказал Рудяков.
Вторая часть — это «шкурный» интерес, уверен политолог.
«Они выкачивают из Украины все ресурсы, которые могут и не могут, сейчас дошли до земли. Это такой неоколониальный подход, когда, с одной стороны, ставятся геополитические цели в регионе, в данном случае против России, а с другой — страна используется как ресурсная база, откуда выкачиваются ресурсы и на государственном уровне, и на уровне частного бизнеса, и на уровне чиновников, американских и европейских, которые у нас чувствуют себя очень хорошо», — заключил он.
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