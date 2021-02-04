Политолог, директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру рассказал, какие свои интересы Запад удовлетворяет с помощью Украины

По мнению эксперта, интерес Запада к Украине состоит из двух частей.

«Первая — использование программы-минимум по вытеснению России, по максимуму использование Украины против России во всех возможных вариантах. Это первый такой геополитический интерес, в котором американцы лидируют, европейцы идут за ними», — сказал Рудяков.

Павел Рудяков: Украина может распасться по югославскому сценарию © РИА Новости, Нина Зотина

«Они выкачивают из Украины все ресурсы, которые могут и не могут, сейчас дошли до земли. Это такой неоколониальный подход, когда, с одной стороны, ставятся геополитические цели в регионе, в данном случае против России, а с другой — страна используется как ресурсная база, откуда выкачиваются ресурсы и на государственном уровне, и на уровне частного бизнеса, и на уровне чиновников, американских и европейских, которые у нас чувствуют себя очень хорошо», — заключил он.

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