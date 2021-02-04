В Минский процесс вошли страны, которые выражали готовность поучаствовать в урегулировании конфликта в Донбассе и которые считали, что это не будет сильным ударом по их отношениям с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Олег Неменский

Русский Донбасс заявил о себе как об исконно российской территории © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Что касается участия Франции и Германии, то это, скорее, успех России, которая смогла подключить их к этому процессу. Для них это оказался плохой вариант, потому что они подключились к тупиковому процессу, тем не менее их вовлечь удалось», — сказал эксперт.

Очевидно, это было ошибкой для Берлина и Парижа, но отступать им уже некуда, добавил Олег Неменский.

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Минские соглашения были согласованы на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписаны контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».