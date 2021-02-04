По его словам, у США тогда отношения с Россией испортились сильнее, чем у Германии и Франции, ухудшать их еще больше участием в таком бесперспективном процессе урегулирования в Вашингтоне и Лондоне не захотели.
«Что касается участия Франции и Германии, то это, скорее, успех России, которая смогла подключить их к этому процессу. Для них это оказался плохой вариант, потому что они подключились к тупиковому процессу, тем не менее их вовлечь удалось», — сказал эксперт.
Очевидно, это было ошибкой для Берлина и Парижа, но отступать им уже некуда, добавил Олег Неменский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Минские соглашения были согласованы на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписаны контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».