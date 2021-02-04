По его словам, Будапештский меморандум не международный договор и какой-либо юридической силы не имеет.
«Это заявление о благих намерениях. Каких-либо юридических оснований для вмешательства в нынешнюю политическую ситуацию со стороны тех же США он не предоставляет, что Вашингтон довольно четко разъяснил Украине еще на ранних этапах конфликта», — сказал Олег Неменский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.
Своим согласием страны подтвердили обязательство воздерживаться от посягательств на территориальную целостность или политическую независимость Украины. Они также обязались никогда не применять любое оружие против Украины.