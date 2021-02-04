Будапештский меморандум не имеет никакого отношения к переговорам в «нормандском формате» по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Олег Неменский

Без гарантий. Что на самом деле даёт Украине Будапештский меморандум © AP, Denis Paquin

«Это заявление о благих намерениях. Каких-либо юридических оснований для вмешательства в нынешнюю политическую ситуацию со стороны тех же США он не предоставляет, что Вашингтон довольно четко разъяснил Украине еще на ранних этапах конфликта», — сказал Олег Неменский.

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Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

Своим согласием страны подтвердили обязательство воздерживаться от посягательств на территориальную целостность или политическую независимость Украины. Они также обязались никогда не применять любое оружие против Украины.