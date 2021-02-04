Российская делегация будет наращивать работу в ПАСЕ, чтобы западное общество не строило предположения о России на основе клеветы и мифов. Об этом глава делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ Петр Толстой сказал в интервью изданию Украина.ру

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«Тут для нас на сегодняшний день главное — это доносить нашу позицию до Запада в том или ином виде и разрушать те мифы и клише, которые сложились о нашей стране сегодня на Западе… Мы будем продолжать и наращивать работу на этой площадке для того, чтобы люди опирались на факты и знали правду, а не строили какие-то предположения на основе домыслов и клеветы», — заявил глава делегации.

Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019 года права россиян восстановили в полном объеме.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.