Его слова прозвучали на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
«Мы ожидаем от украинской стороны, что она воздержится от принятия законодательства, которое не соответствует Соглашению об ассоциации. Это касается предложения внедрить требования по локализации в сфере государственных закупок», — сказал он.
Общеизвестно, что ЕС не заинтересован в активизации производства, предпочитая обрабатывать на своих предприятиях украинское сырье и производя продукцию с высокой добавленной стоимостью.
«В Декларации о суверенитете есть пункт 6, который говорит об экономической самостоятельности Украины, и этот законопроект (о локализации госзакупок. — Ред.) фактически начинает воплощать в жизнь этот принцип», — сказал депутат Дмитрий Наталуха (СН).
Он отметил, что сейчас украинское государство закупает на тендерах более 50% импортных товаров, при этом в странах Евросоюза в госзакупках всего 5% продукции иностранных производителей.
В законопроекте 3739 предлагается с 2021 года сроком на 10 лет ввести требование о степени локализации в Украине при осуществлении публичных закупок ряда промышленных товаров.
В частности, должно было быть локализовано производство общественного транспорта, вагонов, машиностроения и станков.
Однако с осени 2020 года рассмотрение данного законопроекта остановилось из-за сопротивления ЕС.
21 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьеру Денису Шмыгалю с призывом не принимать законопроект.
Зеленский дал понять, что в противном случае Украина может остаться без кредитов международных банков и финансовых организаций.
Свободный доступ на украинский рынок иностранные компании получили после того, как после госпереворота 2014 года киевский режим подписал крайне невыгодное для украинских производителей соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, экономическую часть так называемого соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
При этом для украинских товаров в ЕС введены квоты, которые выбираются за один-два месяца.
Украина при президенте Викторе Януковиче отказалась подписывать данное соглашение, после чего в стране случился Майдан и законно избранная власть была свергнута.
Победившие «революционеры» выполнили все требования Евросоюза.