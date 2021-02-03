Европейский Союз ожидает, что Верховная Рада не примет закон 3739, который направлен на локализацию производства на Украине и изменяет работу системы госзакупок «Прозорро», сказал глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас 3 февраля

Его слова прозвучали на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Мы ожидаем от украинской стороны, что она воздержится от принятия законодательства, которое не соответствует Соглашению об ассоциации. Это касается предложения внедрить требования по локализации в сфере государственных закупок», — сказал он.

Общеизвестно, что ЕС не заинтересован в активизации производства, предпочитая обрабатывать на своих предприятиях украинское сырье и производя продукцию с высокой добавленной стоимостью.

«В Декларации о суверенитете есть пункт 6, который говорит об экономической самостоятельности Украины, и этот законопроект (о локализации госзакупок. — Ред.) фактически начинает воплощать в жизнь этот принцип», — сказал депутат Дмитрий Наталуха (СН).

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В законопроекте 3739 предлагается с 2021 года сроком на 10 лет ввести требование о степени локализации в Украине при осуществлении публичных закупок ряда промышленных товаров.

В частности, должно было быть локализовано производство общественного транспорта, вагонов, машиностроения и станков.

Однако с осени 2020 года рассмотрение данного законопроекта остановилось из-за сопротивления ЕС.

21 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьеру Денису Шмыгалю с призывом не принимать законопроект.

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Свободный доступ на украинский рынок иностранные компании получили после того, как после госпереворота 2014 года киевский режим подписал крайне невыгодное для украинских производителей соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, экономическую часть так называемого соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

При этом для украинских товаров в ЕС введены квоты, которые выбираются за один-два месяца.

Украина при президенте Викторе Януковиче отказалась подписывать данное соглашение, после чего в стране случился Майдан и законно избранная власть была свергнута.

Победившие «революционеры» выполнили все требования Евросоюза.