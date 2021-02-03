Представители Российской Федерации контактировали с компанией IDT Biologica по вопросу возможного производства вакцины в Германии, рассказали в Минздраве ФРГ 3 февраля. Об этом сообщает агентство France Presse

«Известно, что центр Гамалеи и управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заинтересованы в поиске партнера для кооперации по возможному производству и при этом установили контакт с IDT Biologica», — сообщили в ведомстве.

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Штаб-квартира IDT Biologica расположена в городе Дессау-Рослау. Компания специализируется на производстве вакцин и лекарственных средств.

Компания разрабатывала собственную вакцину от COVID-19, однако остановила работы над препаратом, поскольку испытания не показали ожидаемого результата.

В IDT Biologica не подтверждают и не опровергают информацию о переговорах с российской стороной, ссылаясь на конфиденциальность.

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В частности, эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет — 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации были обнаружены у 98% добровольцев.

Об этих данных положительно отозвалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она обсудила с президентом России Владимиром Путиным возможность совместного производства вакцин.