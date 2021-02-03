«Известно, что центр Гамалеи и управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заинтересованы в поиске партнера для кооперации по возможному производству и при этом установили контакт с IDT Biologica», — сообщили в ведомстве.

Вакцинный туризм: из Киева в Москву за прививкой от ковида
Вакцинный туризм: из Киева в Москву за прививкой от ковида
© РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк
При этом содержание переговоров и подробности не раскрываются.

Штаб-квартира IDT Biologica расположена в городе Дессау-Рослау. Компания специализируется на производстве вакцин и лекарственных средств.

Компания разрабатывала собственную вакцину от COVID-19, однако остановила работы над препаратом, поскольку испытания не показали ожидаемого результата.

В IDT Biologica не подтверждают и не опровергают информацию о переговорах с российской стороной, ссылаясь на конфиденциальность.

Борьба с COVID-19: «Спутник V» зарегистрировали в стране ЕС, Меркель поддерживает вакцину из РФ, Украина пока без вакцин
Борьба с COVID-19: «Спутник V» зарегистрировали в стране ЕС, Меркель поддерживает вакцину из РФ, Украина пока без вакцин
© РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк
2 февраля медицинский журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире.

В частности, эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет — 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации были обнаружены у 98% добровольцев.

Об этих данных положительно отозвалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она обсудила с президентом России Владимиром Путиным возможность совместного производства вакцин. 