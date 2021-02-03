Разработанный в правительстве России законопроект об особых административных районах в Крыму и Севастополе, который позволит инвесторам сохранить конфиденциальность, усилит инвестиционный потенциал полуострова, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. Его слова приводит РИА Новости 3 февраля

Ранее сообщалось, что правительство РФ подготовило законопроект о создании на территории Крыма и Севастополя особых административных районов, который позволит привлекать инвесторов на условиях конфиденциальности.

«Законопроект, призванный решить вопрос конфиденциальности, имеет особое значение для Республики Крым как инструмент для ликвидации факторов, ограничивающих инвестиционный потенциал нашего региона», — цитирует агентство Аксенова.

Таинственная статистика. Как Украина использует российские инвестиции в Крым © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

Новые механизмы совместно с работающей свободной экономической зоной (СЭЗ) и соглашениями о реализации инвестиционных проектов обеспечат благоприятный инвестиционный климат и расширят возможности для успешного развития полуострова, добавил Аксенов.

СЭЗ в Крыму и Севастополе начала действовать с 1 января 2015 года. Власти полуострова неоднократно отмечали, что действующие в отношении Крыма западные санкции мешают инвестированию в регион на условиях открытости и требуют анонимности.