Вину за жертвы и разрушения в Донбассе вместе с властями и командованием вооруженных сил Украины несут поддерживающие их западные политики и дипломаты, в частности, обсуждающие поставку летального оружия, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов. Его слова приводит РИА Новости 3 февраля

Байден хочет вмешаться в войну в Донбассе. Зеленский не против © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Именно в Донецкой области количество украинских нарушений сейчас особенно велико. В Луганской области, где ранее были отмечены несколько "дней тишины", в последнее время также фиксировались такие нарушения», — констатировал он.

Участники Контактной группы подтверждают, что в результате действий вооруженных формирований Украины есть новые разрушения, есть жертвы, пострадавшие, в том числе среди гражданского населения.

«Подчеркну, что вину за жертвы и разрушения в Донбассе вместе с властями Украины и командованием вооруженных сил Украины разделяет их "группа поддержки" из числа западных политиков и дипломатов, в частности, обсуждающих поставку летального оружия. Они должны понимать, что это оружие будет направлено против мирного населения», — подчеркнул Грызлов.

Гражданская война в Донбассе развязана киевским режимом после госпереворота 2014 года из-за несогласия жителей Луганской и Донецкой области с насильственной сменой власти на Украине. Ее жертвами стали более 13 тыс. человек.

Свержение власти законно избранного президента Украины Виктора Януковича, так называемый Майдан, произошло в конце 2013 — начале 2014 года и было организовано при полной поддержке США и Евросоюза.