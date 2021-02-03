Первый телефонный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина вызвал на Украине разочарование. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал депутат Госдумы из фракции «Единая Россия» Константин Затулин

Затулин отметил, что украинская сторона ожидала от Байдена скорых контактов с Зеленским, но этого не произошло.

Байден хочет вмешаться в войну в Донбассе. Зеленский не против © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Но, думаю, спокойствие долго не продлится, хворост заготовлен для обострения отношений, нет никаких сомнений. Зеленский в этом отношении плывет по течению», — отметил Затулин.

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Ранее, 26 января, президенты РФ и США обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, в том числе продление стратегического договора СНВ-3.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между РФ и США был продлен 3 февраля 2020 года, он будет действовать до 5 февраля 2026 года.