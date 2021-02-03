Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» приняли в апреле 2019 года. С 16 января вступила в силу статья 30 о необходимости использования украинского языка в сфере обслуживания.
По словам Бориса Грызлова, запреты, касающиеся русского языка, это не только очередное нарушение Минских соглашений, но и вероломное решение, с точки зрения избирателей.
«Такие шаги не добавляют симпатий к украинской власти ни в Донбассе, ни за его пределами», — уверен представитель РФ.
Политик заверил, что Россия и дальше будет поддерживать выбор Донбасса, закрепленный в Минских соглашениях.