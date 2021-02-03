Нынешняя украинская власть не хочет урегулирования конфликта в своей стране. Об этом 3 февраля заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию на юго-востоке Украины Борис Грызлов, передаёт РИА Новости

Отчаянный шаг Зеленского. Зачем власти Украины закрывают телеканалы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Бориса Грызлова, запреты, касающиеся русского языка, это не только очередное нарушение Минских соглашений, но и вероломное решение, с точки зрения избирателей.

«Такие шаги не добавляют симпатий к украинской власти ни в Донбассе, ни за его пределами», — уверен представитель РФ.

Политик заверил, что Россия и дальше будет поддерживать выбор Донбасса, закрепленный в Минских соглашениях.