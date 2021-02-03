Как уточняется, полученные Киевом от ЕИБ боле 1 млрд евро пошли на поддержку регионов Донбасса, в которых до сих пор идут боевые действия, а также на «зеленую» инфраструктуру, инновации, цифровизацию и на восстановление бизнеса после локдауна, вызванного COVID-19.
Как отмечается, Украина — главный получатель кредитов по линии Восточного партнерства, 60% ссуд ЕИБ в регионе было выдано Украине.
Государственный долг Украины на конец 2020 года составил $90,26 млрд, что составляет примерно 60% от ВВП страны за 2019 год. Полных данных по ВВП за 2020 год пока нет.