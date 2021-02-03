Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одолжил Украине рекордную сумму денег в 2020 году, никогда ранее Киев не занимал столько денег у ЕИБ, говорится в сообщении Twitter-аккаунта банка 3 февраля

Выплачивать «до последнего украинца»: почему Киев не просит реструктурировать долги © Facebook, Офіс Президента України

Как отмечается, Украина — главный получатель кредитов по линии Восточного партнерства, 60% ссуд ЕИБ в регионе было выдано Украине.

Государственный долг Украины на конец 2020 года составил $90,26 млрд, что составляет примерно 60% от ВВП страны за 2019 год. Полных данных по ВВП за 2020 год пока нет.