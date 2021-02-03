«Положительно удивил»: Ярош предложил Зеленскому свои услуги

Командующий так называемой украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош высказался в поддержку решения СНБО и президента Владимира Зеленского ввести санкции в отношении каналов «112», NewsOne, ZIK. Об этом он написал в Facebook 3 февраля

«Зеленский положительно удивил… Удар по кремлевскому холую Медведчуку и его банде полностью поддерживаю! <…> Если надо будет помощь в деле защиты государства, говорите», — написал Ярош.

Ярош заявил, что на этом не стоит останавливаться, и предложил «продолжить ликвидацию московской агентуры» на Украине.

Он призвал власти принять закон о коллаборационизме, ликвидировать финансовую и экономическую базу врагов и зачистить власть и силовые структуры Украины от «агентов Путина».

Во вторник, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.