Певцы и супружеская пара Стахан Рахимов и Алла Иошпе на днях стали героями программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Передача вышла в эфир за день до смерти исполнительницы. Во время последнего интервью она вспомнила слова коллеги Аллы Пугачевой

Иошпе призналась ведущему программы Борису Корчевникову, что увела Рахимова у другой женщины, и их союз, вопреки ожиданиям окружения, оказался долговечным: супруги прожили вместе 60 лет. Однако общие дети у них так и не родились.

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«Актерская судьба такая. Если бы я все время была с одним, нас забыли бы точно так же, как Иошпе и Рахимова», — процитировали Иошпе слова примадонны.

Исполнительница рассказала, что ее возмутило желание Пугачевой оправдать свои многочисленные браки, приводя в пример ее положительную историю. По мнению Иошпе, это было «беспардонно и неумно».

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Алла Иошпе рассказала, что ушла со сцены не из-за отношений с Рахимовым, а потому, что, когда вернулась 1979 году с лечения в Израиле, ее больше не пустили на эстраду. Умерла артистка в возрасте 83 лет.