Решение президента Украины о запрете работы оппозиционных телеканалов может сделать партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» еще более популярной, уверен политолог Кирилл Молчанов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: Зеленский решил закрыть рот всем, кто его критикует © Facebook, Кирилл Молчанов Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112.Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание.

«Я уверен, что подобные действия сделают партию более популярной, она и так уже, по опросам, на первом месте. Скорее всего, после вчерашних действий рейтинг «Слуги народа» и Зеленского еще больше упадет, особенно в категории граждан, которые были к нему лояльны, но которые не воспринимают такие диктаторские методы», — сказал эксперт.

Он также отметил, что запрещать работу оппозиционных СМИ не позволял себе даже Петр Порошенко, понимая, что это абсолютный волюнтаризм.

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