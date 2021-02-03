Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112.Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание.
«Я уверен, что подобные действия сделают партию более популярной, она и так уже, по опросам, на первом месте. Скорее всего, после вчерашних действий рейтинг «Слуги народа» и Зеленского еще больше упадет, особенно в категории граждан, которые были к нему лояльны, но которые не воспринимают такие диктаторские методы», — сказал эксперт.
Он также отметил, что запрещать работу оппозиционных СМИ не позволял себе даже Петр Порошенко, понимая, что это абсолютный волюнтаризм.
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