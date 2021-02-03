У украинской оппозиции вряд ли есть серьезные рычаги воздействия на власть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

Сергей Слободчук о закрытии каналов: В политическом плане Зеленский умножен на ноль © пресс-служба президента Украины Виктора Медведчука, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует импичмент президенту Владимиру Зеленскому после запрета трех оппозиционных телеканалов.

Кость Бондаренко напомнил, что для процедуры импичмента понадобятся голоса представителей других политических сил.

«В Раде у Медведчука нет голосов. Вывести людей на улицы… Я не верю, что он выведет людей на улицы, потому что если за семь последних лет сторонники оппозиции не смогли собрать качественный майдан, то и сейчас мы вряд ли увидим этих людей», — сказал политолог.

Вряд ли в поддержку Медведчука соберется и тарифный майдан, ФОПы и профсоюзы, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112 Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание.