Министерство культуры и информационной политики направит к компании YouTube решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, «112 Украина» с просьбой закрыть их страницы на сервисе. Об этом в Telegram-канале 3 февраля заявил глава ведомства Александр Ткаченко

«Эти каналы в эфирном, спутниковом или в интернет-трансляциях представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ обычным вещанием, а частью пропагандистской войны России против Украины», — написал Ткаченко.

В офисе Зеленского санкции против телеканалов назвали «возвратом к цивилизованным правилам» © Михаил Подоляк/Facebook

Накануне, 2 февраля, власти ввели санкции в отношении депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», владельца медиахолдинга «Новости» Тараса Козака. Входящим в холдинг телеканалам «112», NewsOne и ZIK аннулировали лицензии, их отключили от телеэфира.

Попавшие под санкции каналы стали транслировать совместный марафон в YouTube.