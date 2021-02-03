«Эти каналы в эфирном, спутниковом или в интернет-трансляциях представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ обычным вещанием, а частью пропагандистской войны России против Украины», — написал Ткаченко.
По словам Ткаченко, хотя YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, администрация платформы должна знать, «кто именно и как финансирует и производит вражеский контент».
Накануне, 2 февраля, власти ввели санкции в отношении депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», владельца медиахолдинга «Новости» Тараса Козака. Входящим в холдинг телеканалам «112», NewsOne и ZIK аннулировали лицензии, их отключили от телеэфира.
Попавшие под санкции каналы стали транслировать совместный марафон в YouTube.