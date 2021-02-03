Депутат Верховной Рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива подтвердил 3 февраля в комментарии изданию «Страна.ua», что члены возглавляемого им движения «Патриоты — За Жизнь» начинают стягиваться в Киев

«Патриоты — За Жизнь» — общественное движение во главе с Кивой, неофициально считается силовым крылом ОПЗЖ. Ранее ультраправый «Нацкорпус» распространил информацию, согласно которой члены «Патриоты — За Жизнь» готовятся прибыть в Киев из других регионов Украины, радикалы пообещали помешать акциям оппонентов. Позднее стало известно, что националисты блокировали автобус в Харькове, в котором, по их сведениям, в столицу направлялись соратники «Оппозиционной платформы». Рабинович назвал режим Зеленского «зеленым фашизмом» © Facebook, ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

«Представители харьковской ячейки сегодня утром направились в Киев, но уже на выезде из города они были остановлены сотрудниками полиции, после чего к ним подошли представители СБУ и заявили, что якобы автобус, на котором они передвигаются, заминирован. Это, конечно, фейк и манипуляция. Спустя 10 минут после появления СБУ приехали представители "Нацкорпуса" и начали провоцировать "Патриотов — За Жизнь"», — рассказал Кива.

Он выразил уверенность, что действия праворадикалов санкционированы властью и что президент Владимир Зеленский «никогда не сможет отмыться от этого поступка».

«Мы мобилизуемся, чтобы у нас была возможность защищать свои семьи и людей», — резюмировал депутат.

Накануне вечером, 2 февраля, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили трансляцию и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.