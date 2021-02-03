Участники праворадикального объединения «Нацкорпус» 3 февраля пришли к деловому центру «Лагода», в котором находится редакция телеканала NewsOne. Об этом сообщили в Telegram-канале Vesti.ua

Радикалы принесли наклейки с надписью «Закрыто решением СНБО» и обклеили ими фасад здания.

«Боротьба тривае! Так победим! Вообще смешно наблюдать, как "Нацкорпус" примазывается к этой ситуации. Не удивимся, если на своих ресурсах они начнут размещать информацию о том, что это они принудили Зеленского закрыть телеканалы», — отметили в паблике.

Бортник: После решения по телеканалам Зеленский спокойно не уйдёт © скриншот видео NEWSONE Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.