Радикалы принесли наклейки с надписью «Закрыто решением СНБО» и обклеили ими фасад здания.
«Боротьба тривае! Так победим! Вообще смешно наблюдать, как "Нацкорпус" примазывается к этой ситуации. Не удивимся, если на своих ресурсах они начнут размещать информацию о том, что это они принудили Зеленского закрыть телеканалы», — отметили в паблике.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.