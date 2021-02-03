Имущество Черноморского флота должно перейти в собственность Украины после возвращения Крыма. Такую точку зрения 3 февраля высказал вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает lb.ua

Великобритания поможет оснастить флот Украины © Christopher Priest / flickr

«Мы для себя считаем эти соглашения никчемными. Тем более что оккупант сам нарушил все, что можно было нарушить в этих договоренностях, равно как и Большой договор о дружбе, из которого мы вышли», — заявил он.

Резников подчеркнул, что в статье 17 Конституции говорится, что на территории Украины не могут размещаться иностранные военные базы.

«Раньше для Черноморского флота РФ было исключение в переходных положениях Конституции, но в 2019 году его из текста исключили, а значит — Харьковские соглашения являются неконституционными», — пояснил министр.

Харьковские соглашения — Соглашения между РФ и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Были подписаны 21 апреля 2010 года президентами обеих стран в Харькове.