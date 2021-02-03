Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко согласовал вопрос блокировки YouTube-канала оппозиционного блогера Анатолия Шария. Об этом 3 февраля сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник

Мы вам покажем драму «Пиф-Паф». Шарий и Зеленский: кто прав, кто не прав? © Facebook/Анатолий Шарий, Ukrainian Presidential Press Office via AP

Отмечается, что депутаты от «Слуги народа» разработали стратегию в отношении Шария, где блогер представлен «информационным инструментом Кремля на Украине», а его популярный канал якобы несёт угрозу западным ценностям.

Также сообщается, что Офис президента Украины не настаивает на необходимости экстрадировать Шария.

На сегодняшний день число подписчиков YouTube-канала Анатолия Шария составляет 2,42 млн пользователей.

Накануне Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Также СМИ сообщили, что вслед за блокировкой телеканалов в течение месяца последует блокировка канала Шария.