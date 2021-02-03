«Кирилл Тимошенко согласовал кампанию против Шария с президентом [Владимиром Зеленским], главная цель которой — блокировка ютуб-канала блогера. Основными помощниками функционера Офиса президента выступают соросята, которые готовят все необходимые документы и запросы в центральный офис компании», — говорится в сообщении.
Отмечается, что депутаты от «Слуги народа» разработали стратегию в отношении Шария, где блогер представлен «информационным инструментом Кремля на Украине», а его популярный канал якобы несёт угрозу западным ценностям.
Также сообщается, что Офис президента Украины не настаивает на необходимости экстрадировать Шария.
На сегодняшний день число подписчиков YouTube-канала Анатолия Шария составляет 2,42 млн пользователей.
Накануне Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Также СМИ сообщили, что вслед за блокировкой телеканалов в течение месяца последует блокировка канала Шария.