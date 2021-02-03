Оппозиционные украинские СМИ «112 Украина», NewsOne и ZIK не играли какую-то заметную роль в формировании «антизеленских», антипрезидентских настроений. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112 Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание.

По словам Костя Бондаренко, эти телеканалы лишь сыграли свою роль в формировании некой среды

«И эти каналы работали в своей нише на электорат ОПЗЖ. Электорат ОПЗЖ на протяжении двух лет практически не рос. Он закапсулировался, ОПЗЖ превратилась в такую себе Коммунистическую партию, которая будет перекочёвывать из одного парламента в другой, не демонстрируя при этом роста электоральных симпатий. Колебания в один-два процента в ту или иную сторону роли не играют», — сказал политолог.

Зачем нужно было закрывать каналы, непонятно, потому что это только привлекло больше внимания и к ОПЗЖ, и к Медведчуку, и к самим каналам, добавил собеседник издания.

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