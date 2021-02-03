Среди лидеров четырех иностранных государств украинцы больше доверяют президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чем американскому лидеру Джозефу Байдену. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, представленные на сайте организации 3 февраля

Молчанов: Зеленский очень болезненно относится к критике © пресс-служба президента Украины

«Джо Байдену и Эмманюэлю Макрону доверяют соответственно 26,7% и 26,2% украинцев, а не доверяют — 23,3% и 23,2%. Их баланс положительный и составляет соответственно +3,4% и +3%», — говорится в сообщении.

Исследование проводилось с 27 января по 1 февраля методом личного интервью среди 1205 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему лидирует в рейтинге, однако его поддержка по сравнению с декабрем снизилась. Второе-третье места, как и в декабре прошлого года, делят депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко и сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.