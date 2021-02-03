Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему лидирует в рейтинге, однако его поддержка по сравнению с декабрем снизилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, обнародованные 3 февраля на сайте организации

«Сейчас наибольшую поддержку также получил бы В. Зеленский, но его поддержка снизилась по сравнению с декабрем 2020 года (его готовы поддержать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором, против 27% в декабре 2020 года)», — говорится в сообщении.

Бортник рассказал, кого нужно посадить Зеленскому, чтобы восстановить рейтинг © hromadske.ua Петр Порошенко (13,7%) и сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (13,5%). Их рейтинги фактически не изменились.

Далее следуют лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (11,2%; рост с 7,5% в декабре 2020 года), лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук (7,9%), бывший премьер Владимир Гройсман (5,5%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (4,8%), член партии «Голос» Сергей Притула (4,5%) и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (4%).

Исследование проходило с 27 января по 1 февраля методом личного интервью среди 1205 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.