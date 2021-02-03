Героиня украинской телепрограммы «От пацанки до барышни» Анастасия Покрищук, известная огромными скулами, 2 февраля поделилась с подписчиками снимками с недавней фотосессии

Покрищук позирует в открывающем грудь прозрачном топе и колготках. Также на ней пояс-корсет с золотыми деталями и грубые ботинки.

Украинка с самыми большими скулами в мире показала, как выглядела до операций © Анастасия Покрищук/Инстаграм

«Твой самый симпатичный инопланетянин», — написала Покрищук.

«Нельзя быть такой сильно сексуальной», «Яйца бы со скул достать, и норм», «Космическая», «Уже все инопланетяне, не парься», — написали в комментариях эпатажной дивы.

Ранее Покрищук рассказала подписчикам, как «нажралась» в киевском ресторане. Кроме того, она побывала в собачьем приюте и посоветовала читателям «не быть жлобами», поменьше есть и переводить деньги животным.