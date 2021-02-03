Покрищук позирует в открывающем грудь прозрачном топе и колготках. Также на ней пояс-корсет с золотыми деталями и грубые ботинки.
На фото добавлен стикер с изображением летающей тарелки.
«Твой самый симпатичный инопланетянин», — написала Покрищук.
«Нельзя быть такой сильно сексуальной», «Яйца бы со скул достать, и норм», «Космическая», «Уже все инопланетяне, не парься», — написали в комментариях эпатажной дивы.
Ранее Покрищук рассказала подписчикам, как «нажралась» в киевском ресторане. Кроме того, она побывала в собачьем приюте и посоветовала читателям «не быть жлобами», поменьше есть и переводить деньги животным.