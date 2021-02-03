Актриса, сыгравшая в сериале «Сваты» одну из главных ролей, Татьяна Кравченко поделилась с подписчиками своими мыслями по поводу того, чем мир людей отличается от мира животных. Соответствующий пост она разместила в Instagram 3 февраля

«В животных нет зла, предательства и ненависти. Это люди пытаются переложить ответственность за своих демонов на тех, кто слабее, но безупречнее, чем они», — говорится в подписи к публикации.

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«Согласна! Пошла выгуливать друга», «Чем больше узнаем людей, тем больше нравятся собаки», — ответили поклонники артистки.

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Практически все свои публикации Татьяна Кравченко сопровождает каким-либо жизненным или философским высказыванием. При этом на странице звезды в соцсети практически не бывает критических комментариев. Большинство подписчиков интересуется, когда выйдет 7-й сезон ситкома «Сваты».