«В животных нет зла, предательства и ненависти. Это люди пытаются переложить ответственность за своих демонов на тех, кто слабее, но безупречнее, чем они», — говорится в подписи к публикации.
На снимке Кравченко держит на руках собаку, завернутую в полотенце. Посмотрев на актрису, многие ее подписчики решили больше уделять внимания своим питомцам.
«Согласна! Пошла выгуливать друга», «Чем больше узнаем людей, тем больше нравятся собаки», — ответили поклонники артистки.
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Практически все свои публикации Татьяна Кравченко сопровождает каким-либо жизненным или философским высказыванием. При этом на странице звезды в соцсети практически не бывает критических комментариев. Большинство подписчиков интересуется, когда выйдет 7-й сезон ситкома «Сваты».