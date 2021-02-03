Житель Дарницкого района Киева увеличил свою жилплощадь за счет пристройки к балкону. О необычном элементе архитектуры на днях написали в группе «Позняки Осокорки Харьковский — жилые массивы Дарницкого р-на Киева» в Facebook

В группе разместили фото надстройки балкона на 5-этажном доме на ул. Сормовской в Киеве.

«Трэш Дарницкого района. Каждый раз как прохожу рядом, становится жутко, как вижу. Кажется, что вопрос времени, когда это рухнет», — написали в группе.

В историческом центре Одессы обрушился третий дом за два дня © "Таймер Одесса"

«Это называется беспредел», «Как же наш народ жалок. Все эти решения — они же от бедности. И защищают такие решения такие же бедные люди, которые удавятся за то, чтобы на балконе было на два метра больше места» «Украинцы не глупые, они бедные. А бедный человек здраво мыслить не может, ему абы свой кусочек увеличить, хоть чуточку», — высказались пользователи соцсети.

Другие заявили, что это не их дело и «париться не из-за чего»: «Решение квартирного вопроса в Украине», «А может, там живет Бэтмен», «Так и напрашивается вопрос: вот какое ваше дело?!», «Мне всегда нравился этот народ! Который париться, вот честно, не понятно за что!»

Ранее сообщалось, что 22 января в одном из подземных переходов на площади Независимости (майдане Незалежности) в Киеве обвалился потолок.