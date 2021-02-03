Санкции против трех оппозиционных украинских телеканалов не соответствуют международным нормам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости 3 февраля

По словам Пескова, запрет и ограничение деятельности телеканалов не соответствуют «ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ».

«Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти», — сказал он.

Соцсети: После телеканалов следующей целью Зеленского станут Ахметов, Коломойский и Пинчук © скриншот видео NEWSONE

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.