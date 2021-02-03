Депутаты Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» разрабатывают стратегию спасения телеканалов председателя политсовета партии Виктора Медведчука. Фото соответствующей переписки нардепов обнародовал Telegram-канал «Карточный Офис» 3 февраля

«Слуга народа» пригрозил скандалом, если телеканал «112 Украина» лишат лицензии © tv.112.ua Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о запрете на пять лет деятельности телеканалов, связанных с Медведчуком, — «112 Украина», Newsone и ZIK. Также под санкции попал нардеп Тарас Козак, который является их формальным конечным бенефициаром.

В переписке, которую вел депутат от ОПЗЖ Илья Кива, было выдвинуто предложение сменить Козака.

«Как решение может быть — выйти из состава учредителей Козаку и сделать учредителями журналистов канала», — говорится в полученном от Кивы сообщении.

Также в переписке упоминается, что телеканал «Россия 1» планирует прямое включение относительно блокировки украинских каналов.