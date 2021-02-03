На этой неделе, 2 и 3 февраля, в исторической части Одессы от обрушений пострадало три здания. Об этом сообщили издания «Корреспондент.net» и «Таймер-Одесса»

Во вторник, 2 февраля, обрушилась лестничная клетка в двухэтажном жилом доме по ул. Польский спуск, 5. Никто не пострадал, жильцов второго этажа эвакуировали сотрудники Госслужбы по ЧС Украины. Дом был признан аварийным.

Затем, 3 февраля, СМИ сообщили, что обрушилась стена старинного дома на Деволановском спуске, известном в народе как «канава». Отмечается, что из-за этого повреждена лестница, ведущая к спуску от моста Коцебу. Мост недавно отреставрировали.

В Одессе чуть насмерть не замерз редкий кудрявый пеликан © Keven Law / wikimedia данным «Таймера», 3 февраля в двухэтажном жилом доме по адресу Нежинская улица, 40, обрушился лестничный марш запасного выхода, а во дворе дома на Нежинской, 8 образовался провал.

Карантинная балка (включает нынешние Польский и Деволановский спуски) — местность с богатой историей. В 19 веке над балкой возвели семь мостов, из них сохранилось лишь три — Коцебу, Новиков и Строгановский. Ранее это был злачный припортовый район с ночлежками, где от властей могли скрываться революционеры, а в советское время здесь работал приборостроительный завод «Эпсилон». После 1990-х район стал считаться депрессивным и трущобным.

В декабре 2020 года одесская мэрия сообщила о начале капремонта Деволановского спуска.