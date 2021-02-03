Правительство Филиппин ведет переговоры о поставках российской вакцины от COVID-19 Sputnik V после публикации в медицинском журнале Lancet данных о безопасности и эффективности препарата, сказал представитель государственной целевой группы по борьбе с коронавирусом на Филиппинах Карлито Гальвес 3 февраля

«Мы видели публикацию Lancet, в которой отмечаются хорошие показатели Sputnik V. Наши переговоры с Российским фондом прямых инвестиций продолжаются», — заявил чиновник филиппинской прессе.

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Возможные объемы поставок пока не разглашаются, так как стороны заключили соглашение о конфиденциальности.

Известно, что Филиппины уже зарезервировали 108 млн доз вакцин против коронавируса от различных зарубежных поставщиков.

Также сообщалось, что правительство планирует закупить 178 млн доз препарата для вакцинации 92 млн человек в рамках своей кампании по иммунизации населения.

Уже подтверждены закупки вакцины у компаний AstraZeneca, Pfizer, Novavax, Moderna, Johnson and Johnson и Sinovac Biotech.