«Мы видели публикацию Lancet, в которой отмечаются хорошие показатели Sputnik V. Наши переговоры с Российским фондом прямых инвестиций продолжаются», — заявил чиновник филиппинской прессе.

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© AP, Efrem Lukatsky
Он уточнил, что вакцина еще должна получить одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин или разрешение на использование в экстренных случаях.

Возможные объемы поставок пока не разглашаются, так как стороны заключили соглашение о конфиденциальности.

Известно, что Филиппины уже зарезервировали 108 млн доз вакцин против коронавируса от различных зарубежных поставщиков.

Также сообщалось, что правительство планирует закупить 178 млн доз препарата для вакцинации 92 млн человек в рамках своей кампании по иммунизации населения.

Уже подтверждены закупки вакцины у компаний AstraZeneca, Pfizer, Novavax, Moderna, Johnson and Johnson и Sinovac Biotech. 