«Мы видели публикацию Lancet, в которой отмечаются хорошие показатели Sputnik V. Наши переговоры с Российским фондом прямых инвестиций продолжаются», — заявил чиновник филиппинской прессе.
Он уточнил, что вакцина еще должна получить одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин или разрешение на использование в экстренных случаях.
Возможные объемы поставок пока не разглашаются, так как стороны заключили соглашение о конфиденциальности.
Известно, что Филиппины уже зарезервировали 108 млн доз вакцин против коронавируса от различных зарубежных поставщиков.
Также сообщалось, что правительство планирует закупить 178 млн доз препарата для вакцинации 92 млн человек в рамках своей кампании по иммунизации населения.
Уже подтверждены закупки вакцины у компаний AstraZeneca, Pfizer, Novavax, Moderna, Johnson and Johnson и Sinovac Biotech.