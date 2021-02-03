Накануне вечером, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти.
«У нас есть информация, что идиоты из ОПЗЖ не могут смириться с блокировкой своих рупоров, поэтому собирают для поездки в Киев своих титушек из "Патриотов — за жизнь" для организации провокаций. Мы готовы их встретить», — заявил Жорин, занимающий должность главы центрального штаба «Нацкорпуса».
Также он попросил националистов из регионов сообщать им сведения о подготовке ОПЗЖ каких-либо акций.
Ранее депутат Верховной Рады, лидер движения «Патриоты — За жизнь», которое называют силовым крылом ОПЗЖ, Илья Кива призвал украинцев к протестам из-за решения Зеленского по блокировке каналов.