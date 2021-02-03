Украинский сайт ТСН 2 февраля решил разобраться в важном демографическом вопросе - как сохранить интимные отношения между супругами, если жить приходится в маленькой однокомнатной квартире с детьми

«Девушка на выданье»: Тимошенко заплела новую косу — фото © ba.org.ua

«Секс в маленькой квартире — большая проблема, потому что поговорка «с милым рай в шалаше» имеет право на жизнь только в первое время. В результате секс переносится на будущее, и он может столько переноситься, что в итоге родители живут только мыслями "вот дети подрастут", "вот скоро поедут на каникулы"», — сказал украинский сексолог Егор Чернокульский.

По данным Минюста Украины, с начала действия карантина в стране в 6 раз чаще женились, чем разводились, хотя количество разводов, в том числе через суд, из года в год растет. При этом рождаемость падает: на 100 тысяч умерших приходится всего 53 тысячи родившихся.

Читайте также: Байден возьмется за сексуальное здоровье людей.

В среду, 3 февраля, на Украине прошло заседание Международного публичного движения «ЗаНародження», на котором как раз обсуждали демографические проблемы государства.

«По данным ООН, в 2050 году в Украине будет около 32 млн человек — то есть уменьшение почти на 20%. Если в ближайшие два года в стране ничего не изменится, эту динамику остановить уже будет нельзя. Будет достигнута точка невозврата», — подчеркнул представитель движения Серж Гудман.