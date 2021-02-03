Отмечается, что около пяти тысяч аграриев из 22 областей вышли к Раде и Кабмину на митинг с требованием прекратить давление на предприятия. Акции протеста проходят против действий директора НАБУ Артема Сытника.
«37 похоронных венков: именно столько предприятий был вынужден закрыть агрохолдинг «Укрландфарминг» под давлением НАБУ… Аграрии положили к Верховной Раде похоронные венки с названиями уничтоженных предприятий и раздавали последние яйца с закрытых из-за давления НАБУ птицефабрик», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что люди требуют от депутатов защитить их рабочие места от давления силовых органов и создать Временную следственную комиссию для расследования давления Сытника на агрохолдинг.
«Укрландфарминг» — один из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и животноводством.
Предприятия агрохолдинга расположены в 22 областях Украины. Акционером агрохолдинга является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.