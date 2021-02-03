Работники агрохолдинга «Укрландфарминг», которые собрались на протест возле здания парламента, принесли с собой похоронные венки и возложили их к Раде. Об этом 3 февраля сообщают «Украинские новости»

Отмечается, что около пяти тысяч аграриев из 22 областей вышли к Раде и Кабмину на митинг с требованием прекратить давление на предприятия. Акции протеста проходят против действий директора НАБУ Артема Сытника.

«37 похоронных венков: именно столько предприятий был вынужден закрыть агрохолдинг «Укрландфарминг» под давлением НАБУ… Аграрии положили к Верховной Раде похоронные венки с названиями уничтоженных предприятий и раздавали последние яйца с закрытых из-за давления НАБУ птицефабрик», — говорится в сообщении.

Сельское хозяйство Украины падает. Почему одних разговоров об аграрной сверхдержаве мало © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Укрландфарминг» — один из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и животноводством.

Предприятия агрохолдинга расположены в 22 областях Украины. Акционером агрохолдинга является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.