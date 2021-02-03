По данным ученых, шакалы осваивают новые ареалы обитания, а именно Полтавскую область. Лесоводы, отвечающие за угодья вокруг Кременчуга, подтвердили наличие животных на своих территориях. Об этом сообщает ТСН 3 февраля

Прикарпатский поселок замучили волки © Barnaby_S / flickr.com

Специалисты предполагают, что шакалов на Украине сейчас стало даже больше, чем волков. Причин тому, по мнению зоологов, может быть несколько.

«Считается, что шакалы начали свое расселение после мощного беспокойства их в первичных ареалах, которые ближе к нам, в Закавказье, на Балканах. И там, и там войны могли выгнать шакалов, плюс исчезновение волка, плюс глобальное потепление. Три в одном», — объяснил украинский ученый Игорь Загороднюк.

Люди, живущие недалеко от Кременчуга, уверяют, что вечерами от шакальего воя становится жутко. Людей шакалы стараются обходить стороной, но в поисках пищи могут заходить в деревни. Специалисты опасаются, что в скором времени шакалы могут не только начать нападать на местных жителей, но и заразить домашний скот бешенством.