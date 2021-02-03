Девятнадцатилетний британец, который почти год находился в коме после автокатастрофы, дважды подхватил COVID-19 – во время комы и после прихода в сознание. Об этом 2 февраля сообщило издание Daily Mail

В самом начале пандемии, 1 марта 2020 года, Джозефа Флавилла сбил автомобиль неподалеку от его дома в графстве Стаффордшир, и юноша впал в состояние комы. Это произошло за три недели до объявления локдауна в Британии.

Сотни украинцев повторно заразились коронавирусом — Минздрав © Facebook, Максим Степанов

В первый раз он успешно справился с болезнью. Затем, когда Флавилл уже пришел в сознание, он подхватил коронавирус повторно и вновь выздоровел.

Сообщается, что пациент идет на поправку. Он общается с родными по видеосвязи — пока может лишь улыбаться и моргать глазами и поднимает конечности под наблюдением врачей. Об эпидемии COVID-19 Флавиллу решили пока не сообщать.