Если реализация «Северного потока – 2» продолжится, США введут новые санкции, заявил представитель Госдепартамента США вечером 2 февраля. Его слова приводит РИА Новости

«Как ясно заявил президент Байден, трубопровод "Северный поток – 2" — это плохая сделка… Мы продолжим следить за действиями по завершению и сертификации трубопровода, и, если таковые действия будут иметь место, принимать решение о применимости санкций», — сказал он.

«Северный поток – 2»: «Фортуна» возобновила работу, позиции США и Германии неизменны © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее 2 февраля немецкая Handelsblatt сообщила, что США впервые дали понять, что готовы начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2», однако уточнили, что у них есть определенные условия, связанные с Украиной.

Вашингтон, согласно данным газеты, потребовал от Германии «пакетное решение», в котором был бы прописан механизм остановки «Северного потока – 2» в случае снижения транзита газа через Украину.

Глава Комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал данное предложение США неприемлемым.

Кроме того, Handelsblatt сообщила, что правительство Германии не считает возможным идти на реальные уступки Соединенным Штатам по «Северному потоку – 2».

Позиция Германии неизменна: трубопровод должен быть достроен и введен в эксплуатацию.