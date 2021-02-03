«Как ясно заявил президент Байден, трубопровод "Северный поток – 2" — это плохая сделка… Мы продолжим следить за действиями по завершению и сертификации трубопровода, и, если таковые действия будут иметь место, принимать решение о применимости санкций», — сказал он.
Чиновник добавил, что США продолжат работу с союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что у Европы есть надежная и диверсифицированная сеть поставок энергоносителей, которая не подрывает ее коллективную безопасность.
Ранее 2 февраля немецкая Handelsblatt сообщила, что США впервые дали понять, что готовы начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2», однако уточнили, что у них есть определенные условия, связанные с Украиной.
Вашингтон, согласно данным газеты, потребовал от Германии «пакетное решение», в котором был бы прописан механизм остановки «Северного потока – 2» в случае снижения транзита газа через Украину.
Глава Комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал данное предложение США неприемлемым.
Кроме того, Handelsblatt сообщила, что правительство Германии не считает возможным идти на реальные уступки Соединенным Штатам по «Северному потоку – 2».
Позиция Германии неизменна: трубопровод должен быть достроен и введен в эксплуатацию.