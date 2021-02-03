Ведомство выдало разрешение на экстренное применение в стране препарата от COVID-19.
По словам Лопес-Гатела, таким образом появилась возможность для импорта и использования вакцины.
Мексика уже подписала контракт на покупку российской вакцины и в ближайшие месяцы ожидает поставки миллионов ее доз.
«Спутник V» был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Вакцина в настоящее время уже зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Армении, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.