Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Coferpis) одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом 2 февраля сообщил замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гател, передает El Financiero

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По словам Лопес-Гатела, таким образом появилась возможность для импорта и использования вакцины.

Мексика уже подписала контракт на покупку российской вакцины и в ближайшие месяцы ожидает поставки миллионов ее доз.

«Спутник V» был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Вакцина в настоящее время уже зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Армении, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.