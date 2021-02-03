Стало известно, кому достанется наследство стилиста Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и других звезд, уроженца украинского города Умань Александра Шевчука, который на прошлой неделе скончался в возрасте 54 лет. Об этом 2 февраля написал сайт «Дни.ру»

В возрасте 63 лет скончался известный украинский режиссер © Facebook, Sergii Proskurnia

Журналисты предположили, что именно этим людям в итоге и достанется квартира стилиста в российской столице стоимостью как минимум в 10 миллионов рублей. Своей семьи у Шевчука не было, детей тоже.

Пока открытым остается вопрос о питомцах звездного украинца, у него остались две собаки, которых временно взял к себе знакомый Шевчука. Сейчас друзья стилиста ищут животным место в приюте или новых владельцев, так как, по всей видимости, взять собак вместе с квартирой дальние родственники с Украины не пожелали.

«Сашка этих собак очень любил. У меня тоже старая собака, и мы все время созванивались по вопросам их содержания, лечения. А теперь мы все, с кем он общался, сделаем все, чтобы животные не остались без присмотра», — заявила подруга стилиста певица Ирина Грибулина.

Ранее Друзья Шевчука выдвинули криминальную версию его смерти.

Умер Шевчук при странных обстоятельствах, которыми, по данным СМИ, заинтересовались правоохранительные органы: после гей-вечеринки стилиста прооперировали, изъяв из тела инородный предмет.

Звездный стилист, уроженец украинского города Умань Александр Шевчук сотрудничал с такими артистами, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Татьяна Овсиенко, Лариса Долина и другие. Работал стилист также на шоу «Фабрика звезд» и «Ледниковый период». Кроме того, в 1999 году стилист снялся в клипе Пугачевой «Белый снег».