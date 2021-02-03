На похороны стилиста в Москву приехали его дальние родственники с Украины, которые приняли решение кремировать Шевчука, а прах отвезти на его родину.
Журналисты предположили, что именно этим людям в итоге и достанется квартира стилиста в российской столице стоимостью как минимум в 10 миллионов рублей. Своей семьи у Шевчука не было, детей тоже.
Пока открытым остается вопрос о питомцах звездного украинца, у него остались две собаки, которых временно взял к себе знакомый Шевчука. Сейчас друзья стилиста ищут животным место в приюте или новых владельцев, так как, по всей видимости, взять собак вместе с квартирой дальние родственники с Украины не пожелали.
«Сашка этих собак очень любил. У меня тоже старая собака, и мы все время созванивались по вопросам их содержания, лечения. А теперь мы все, с кем он общался, сделаем все, чтобы животные не остались без присмотра», — заявила подруга стилиста певица Ирина Грибулина.
Ранее Друзья Шевчука выдвинули криминальную версию его смерти.
Умер Шевчук при странных обстоятельствах, которыми, по данным СМИ, заинтересовались правоохранительные органы: после гей-вечеринки стилиста прооперировали, изъяв из тела инородный предмет.
Звездный стилист, уроженец украинского города Умань Александр Шевчук сотрудничал с такими артистами, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Татьяна Овсиенко, Лариса Долина и другие. Работал стилист также на шоу «Фабрика звезд» и «Ледниковый период». Кроме того, в 1999 году стилист снялся в клипе Пугачевой «Белый снег».