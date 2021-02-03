«Сегодня ночью черти, а черти всегда действуют ночью, впервые за всю историю существования независимой Украины были выключены сразу три ведущих телеканала… За день до этого СБУ осуществила обыски Telegram-каналов… Фашизм — это не европейский выбор… Фашизм Зеленского сегодня вышел на наши улицы… Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет зеленый», — заявил он.
В конце выступления Рабинович по-русски запел строку из патриотической песни периода Великой Отечественной войны «Священная война»: «Вставай страна огромная…».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».
Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.