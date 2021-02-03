Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабиновч заявил, что санкции против трех оппозиционных телеканалов страны являются признаком фашизма со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 3 февраля он заявил с трибуны парламента, передает телеканал «Рада»

«Сегодня ночью черти, а черти всегда действуют ночью, впервые за всю историю существования независимой Украины были выключены сразу три ведущих телеканала… За день до этого СБУ осуществила обыски Telegram-каналов… Фашизм — это не европейский выбор… Фашизм Зеленского сегодня вышел на наши улицы… Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет зеленый», — заявил он.

В офисе Зеленского санкции против телеканалов назвали «возвратом к цивилизованным правилам» © Михаил Подоляк/Facebook

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.