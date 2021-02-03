Имущественный ущерб, который понесла Украина из-за конфликта в Донбассе, составляет около 120 миллиардов долларов (9,13 триллиона рублей). Об этом замглавы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), вице-премьер Алексей Резников сообщил в интервью «Левому берегу» 3 января

«По разным оценкам, нам на Донбассе нанесли порядка 120 миллиардов долларов имущественного ущерба. По мнению же Венского института международных экономических исследований, минимально на восстановление региона потребуется около 22 миллиардов долларов (1,67 триллиона рублей. — Ред.)», — заявил вице-премьер.

По его словам, сейчас невозможно подсчитать, сколько точно у Украины осталось госимущества в ДНР и ЛНР, и оценить потери в регионе частных лиц.