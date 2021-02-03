В конце декабря 2020 года он говорил, что Украина потеряла около 100 миллиардов долларов (7,6 триллиона рублей) из-за конфликта на востоке страны.
«По разным оценкам, нам на Донбассе нанесли порядка 120 миллиардов долларов имущественного ущерба. По мнению же Венского института международных экономических исследований, минимально на восстановление региона потребуется около 22 миллиардов долларов (1,67 триллиона рублей. — Ред.)», — заявил вице-премьер.
По его словам, сейчас невозможно подсчитать, сколько точно у Украины осталось госимущества в ДНР и ЛНР, и оценить потери в регионе частных лиц.