«В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит дальнейшие шаги. Вы не заткнете нас запретами телеканалов и террором», — заявил он.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».
Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.