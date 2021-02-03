Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» после запрета трех телеканалов, принадлежащих депутату Тарасу Козаку, в ближайшее время проведет срочный съезд. Об этом 3 февраля с трибуны парламента заявил депутат Вадим Рабинович, передает телеканал «Рада»

«В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит дальнейшие шаги. Вы не заткнете нас запретами телеканалов и террором», — заявил он.

Демократическая цензура: почему на Украине закрыли три телеканала © Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.