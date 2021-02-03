Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о санкциях против телеканалов «112», NewsOne и ZIK в Facebook 3 февраля

«Вчерашнее коллективное решение СНБО по немедленному введению жестких санкций в отношении известного пула телеканалов господина Медведчука — это совсем не про свободу слова, цензуру, ограничение тех или иных прав… Пул Медведчука — это совсем не журналистика, не информация, не конкуренция точек зрения, не объективная дискуссия. Но это чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда», — написал Подоляк.

«Наступление на свободу слова»: Союз журналистов Украины отреагировал на запрет трех телеканалов © Facebook, Sergiy Tomilenko

Он добавил, что медиахолдинг Козака стал «суперпропагандистской площадкой для целого ряда политических групп» еще во времена экс-президента Петра Порошенко.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других санкций касательно депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsОne.

Телеканалы лишили лицензии и отключили от эфира. Их сотрудники заявили о намерении бороться за право вещать для украинцев.