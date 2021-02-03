«Вчерашнее коллективное решение СНБО по немедленному введению жестких санкций в отношении известного пула телеканалов господина Медведчука — это совсем не про свободу слова, цензуру, ограничение тех или иных прав… Пул Медведчука — это совсем не журналистика, не информация, не конкуренция точек зрения, не объективная дискуссия. Но это чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда», — написал Подоляк.
Подоляк заявил, что данные санкции — «про ту самую справедливость и про соответствующее "наказание безнаказанности", про попытку возврата к цивилизованным правилам поведения на медийном рынке».
Он добавил, что медиахолдинг Козака стал «суперпропагандистской площадкой для целого ряда политических групп» еще во времена экс-президента Петра Порошенко.
2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других санкций касательно депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsОne.
Телеканалы лишили лицензии и отключили от эфира. Их сотрудники заявили о намерении бороться за право вещать для украинцев.