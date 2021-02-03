«Состоялось заседание СНБО, где путем письменного голосования членов СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций относительно юридических и физических лиц, которые находятся на территории Украины. Из 19 членов СНБО 17 проголосовали за. Один член СНБО воздержался, и один находится в командировке», — сказал Данилов по результатам заседания СНБО.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.