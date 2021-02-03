Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что голосование о введении санкций в отношении трех оппозиционных телеканалов проходило письменно. Об этом 3 февраля сообщается на сайте ведомства

Закрытые Зеленским каналы заявили о политической расправе © скриншот видео NEWSONE

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.