«Наш источник в ОП рассказал, что кампания против телеграм-каналов, СМИ Медведчука и Шария подготовлена Кириллом Тимошенко», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что на текущей неделе будут открыты уголовные дела против блогера Анатолия Шария как первый этап в кампании. Правоохранительные органы будут требовать его экстрадиции на Украину.
Накануне вечером президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других санкций касательно депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsОne и близким соратником лидера партии Виктора Медведчука. Телеканалы прекратили вещание.