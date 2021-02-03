Санкции против телеканалов депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака якобы готовил заместитель Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Об этом 3 февраля сообщается в Telegram-канале «Резидент»

«Наш источник в ОП рассказал, что кампания против телеграм-каналов, СМИ Медведчука и Шария подготовлена Кириллом Тимошенко», — говорится в сообщении.

СБУ вручила повестку на имя Шария активисту его партии © Twitter, Анатолий Шарий Анатолия Шария как первый этап в кампании. Правоохранительные органы будут требовать его экстрадиции на Украину.

Накануне вечером президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других санкций касательно депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsОne и близким соратником лидера партии Виктора Медведчука. Телеканалы прекратили вещание.