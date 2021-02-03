Харьковский завод имени Малышева, входящий в состав «Укроборонпрома», изготовит танк «Оплот». Об этом на днях сообщила информационно-консалтинговая компания Defense Express

В Белоруссии протестующий поджег танк © скриншот видео ТГ-канала "Баста!"

Соглашение предусматривает создание только одного образца танка в короткие сроки. «Оплот» должен быть готов к параду 24 августа 2021 года, затем он будет использоваться на международных выставках.

«Учитывая, что программа импортозамещения "Оплота", который сейчас имеет весомую часть комплектующих российского производства, рассчитанная до 2023 года, этот танк не будет иметь ничего общего с реальным серийным образцом», — говорится в материале.

По данным портала, также под вопросом остается цена контракта. Дело в том, что себестоимость «Оплота» при использовании западных комплектующих превышает $5 миллионов, а в соглашении фигурирует сумма всего лишь в $3,5 миллиона. Кроме того, реальный срок изготовления одного танка составляет не менее восьми месяцев, что не дает никакого шанса изготовить полноценный танк с нуля.

В июне 2019 года сообщалось, что Минобороны Украины при президентстве Петра Порошенко не заказывало для армии танки «Оплот». Эксперты отмечали дороговизну этих танков — один «Оплот», по подсчетам специалистов, обойдется в сумму, на которую можно модернизировать шесть Т-64.

«Оплот» — украинская модификация советского танка Т-80. От предшественника Т-84 отличается новой системой управления огнем, командирским прицелом, оригинальной сварной башней, бортовыми экранами, встроенной динамической защитой и системой оптико-электронного противодействия «Варта».