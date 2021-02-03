«Я воздержался. Санкции хороши там, где мы не можем наказать украинским законодательством. А здесь все не на месте. И по каналам санкции — это плохо. Несмотря на то, чьи они», — сказал Разумков.
Ранее в спецэфире телеканала «112 Украина» отметили, что решение СНБО поддержали 17 из 19 членов Совета нацбезопасности.
Накануне вечером президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других санкций касательно депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsОne. Телеканалы прекратили вещание, оставив лишь эфир в YouTube.