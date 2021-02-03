Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался поддержать введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против трех оппозиционных телеканалов, заявив, что это плохое решение. Его слова 3 февраля приводит издание «Бабель»

Силовики не пустили гостей в студию закрытых Зеленским каналов © 112.ua

Ранее в спецэфире телеканала «112 Украина» отметили, что решение СНБО поддержали 17 из 19 членов Совета нацбезопасности.

Накануне вечером президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других санкций касательно депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsОne. Телеканалы прекратили вещание, оставив лишь эфир в YouTube.