По словам Зеленского, мероприятия в день 30-летия независимости Украины должны не просто фокусироваться на истории, но и показать определяющие направления развития будущего страны.
«Должно быть не только 30 лет опыта, но и взгляд на 30 лет вперед. Важной остается концепция единства и укрепления имиджа Украины как полноправного партнера на международной арене», — заявил Зеленский.
Также анонсирован приезд лидеров государств — партнеров Украины. Запланировано проведение парада с привлечением военной техники и праздничного концерта. От каждого министерства ожидается «выдающийся проект в своей отрасли, который будет способствовать развитию Украины».
Зеленский отметил, что в 2021 году Украина также вспоминает 80-ю годовщину расстрела в Бабьем Яру и 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, а кроме того, 150-летие Леси Украинки и 25-летие Конституции Украины.
Ранее украинский президент поставил задачу запустить в честь годовщины украинский спутник.
Акт провозглашения независимости Украины был принят Верховным Советом УССР 24 августа 1991 года.
В 28-ю годовщину независимости, в 2019 году, Зеленский отменил военный парад, средства были направлены на выплаты военным. В 2020 году в рамках празднований состоялось шествие экс-участников так называемой АТО в Донбассе под названием «Марш защитников Украины» и митинг сторонников бывшего президента, лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко.