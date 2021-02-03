По итогам совещания с Кабмином президент Украины Владимир Зеленский утвердил концепцию торжеств по случаю 30-летия со дня объявления независимости Украины. Об этом сообщили 2 февраля на сайте президента

По словам Зеленского, мероприятия в день 30-летия независимости Украины должны не просто фокусироваться на истории, но и показать определяющие направления развития будущего страны.

«Должно быть не только 30 лет опыта, но и взгляд на 30 лет вперед. Важной остается концепция единства и укрепления имиджа Украины как полноправного партнера на международной арене», — заявил Зеленский.

Украина анонсировала запуск спутника до конца года © Facebook, Державне космічне агентство України

Зеленский отметил, что в 2021 году Украина также вспоминает 80-ю годовщину расстрела в Бабьем Яру и 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, а кроме того, 150-летие Леси Украинки и 25-летие Конституции Украины.

Ранее украинский президент поставил задачу запустить в честь годовщины украинский спутник.

Акт провозглашения независимости Украины был принят Верховным Советом УССР 24 августа 1991 года.

В 28-ю годовщину независимости, в 2019 году, Зеленский отменил военный парад, средства были направлены на выплаты военным. В 2020 году в рамках празднований состоялось шествие экс-участников так называемой АТО в Донбассе под названием «Марш защитников Украины» и митинг сторонников бывшего президента, лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко.