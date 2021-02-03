Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Илья Кива 2 февраля в своем Facebook резко отреагировал на введение СНБО санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые были одобрены президентом Владимиром Зеленским

«Зеленский для меня больше не президент, он просто преступник, пытающийся скрыть свои преступления. Всем рот не заткнешь и шило в мешке не утаишь! А цыплят по осени посчитаем», — пригрозил Кива.

Закрытые Зеленским каналы заявили о политической расправе © скриншот видео NEWSONE Тараса Козака. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти.

В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.