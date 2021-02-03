«Зеленский для меня больше не президент, он просто преступник, пытающийся скрыть свои преступления. Всем рот не заткнешь и шило в мешке не утаишь! А цыплят по осени посчитаем», — пригрозил Кива.
Накануне вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.