Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 3 февраля в своем Telegram-канале отреагировал на введение санкций против трех телеканалов, которые принадлежат депутату Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку

Козак прокомментировал санкции Зеленского против него © NEWSONE

По его словам, это решение СНБО было исключительным и якобы симметричным ответом «на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на свободу и независимость Украины». Ткаченко заявил, что каналы заблокировал «из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций».

Накануне вечером президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других санкций касательно депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsОne. Телеканалы прекратили вещание.