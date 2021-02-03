«Это по сути иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и косвенно профинансирована Москвой, где о свободе слова речи уже давно не идет, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля», — написал он.
По его словам, это решение СНБО было исключительным и якобы симметричным ответом «на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на свободу и независимость Украины». Ткаченко заявил, что каналы заблокировал «из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций».
Накануне вечером президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других санкций касательно депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsОne. Телеканалы прекратили вещание.